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Syngenta отказалась от намерения провести IPO в Шанхае

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Один из крупнейших мировых производителей семян и средств защиты растений Syngenta Group отказался от намерения провести первичное размещение акций на Шанхайской фондовой бирже после многолетних попыток.

Компания отозвала заявку на листинг "после тщательного рассмотрения ситуации в мировой отрасли и собственной стратегии развития", сообщается в ее заявлении, опубликованном в пятницу.

"Компания будет изучать возобновление процесса листинга в Китае, либо на другой глобальной бирже в случае появления подходящих условий, - говори‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌тся в пресс-релизе. - Также будут рассматриваться альтернативные источники финансирования".

Швейцарская Syngenta, которая была приобретена китайской China National Chemical Corp. (ChemChina) в 2017 году за $43 млрд, вела подготовку к IPO с 2021 года, но оно несколько раз откладывалось. Компания намеревалась привлечь около 65 млрд юаней (примерно $9 млрд). В прошлом ноябре она заявила, что листинг в Шанхае в 2023 году не состоится из-за неблагоприятных рыночных условий. Тогда же было объявлено, что, как ожидается, компания выйдет на IPO к концу 2024 года.

Syngenta Китай Шанхай
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