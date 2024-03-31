SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье утром по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 23-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 21:30 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 04:30 по Москве). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже 6,1 ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,7 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике.

В воскресенье SpaceX также планировала осуществить еще один запуск ракеты Falcon 9 с группой из 22 спутников Starlink с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Однако в последний момент он был отменен из-за неблагоприятных погодных условий для посадки первой многоразовой ступени на платформу-дрон в Тихом океане.