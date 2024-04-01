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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект

В следующий раз такие цели будут уничтожать

Вучич заявил, что ПВО Сербии нужно было быстрее реагировать на неопознанный объект
Фото: AP/TASS

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич, комментируя пролет в воздушном пространстве страны неопознанного летательного объекта, заявил, что силам ПВО надо было действовать быстрее, отметив, что в следующий раз такие цели следует сбивать.

"Это был разведывательный беспилотник или большой воздушный шар? Он быстро покинул наше воздушное пространство. В следующий раз по такой цели отработают силы ПВО, чтобы уничтожить ее и определить, чья она", - приводит слова Вучича сербский телерадиоканал РТС.

Неопознанный объект был обнаружен в воздушном пространстве Сербии в воскресенье в районе города Валево (к юго-западу от Белграда). На перехват цели были подняты два истребителя МиГ-29 ВВС Сербии, однако цель ушла с радаров.

Сербия Александр Вучич
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