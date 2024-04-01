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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:32

Дом премьера Ливии обстреляли из гранатомета

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Не менее двух противотанковых гранат выпустили в ночь на понедельник по дому премьер-министра Ливии Абделя Хамида Дбейбы в Триполи, сообщений о жертвах не поступало, информирует агентство ЭФЭ.

"Подразделение, охраняющее дом премьера, оперативно направило боевую технику в район, из которого произвели выстрелы", - отмечает Э‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ФЭ.

Дбейба возглавляет признанное ООН правительство национального согласия Ливии.

В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: правительство национального согласия в Триполи и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала Ливийская национальная армия Халифы Хафтара.

Ливия
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