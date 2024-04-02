Правительство Демократической Республики Конго впервые возглавила женщина

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Жюдит Суминва Тулука назначена в понедельник премьер-министром Демократической Республики Конго, сообщили европейские СМИ.

"Я знаю, что задача велика, вызовы огромны, но вместе (...) мы справимся", - заявила новая глава правительства по национальному телевидению страны вскоре за объявлением о ее назначении на этот пост президентом ДРК Феликсом Чисекеди.

Бывший министр планирования Тулука сменила Жан-Мишеля Сама Луконде, занимавшего пост премьер-министра с февраля 2021 года и подавшего в отставку 21 февраля. Она стала первой женщиной-премьером в истории ДРК.

СМИ отмечают, что Тулука назначена во главу правительства чуть более трех месяцев спустя после избрания Чисекеди президентом на второй срок. Как указывают комментаторы, премьер-министру предстоит реализовывать предвыборные обязательства по новому мандату президента в условиях по-прежнему сложного положения с безопасностью в стране.