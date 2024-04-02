Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

Правительство Демократической Республики Конго впервые возглавила женщина

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Жюдит Суминва Тулука назначена в понедельник премьер-министром Демократической Республики Конго, сообщили европейские СМИ.

"Я знаю, что задача велика, вызовы огромны, но вместе (...) мы справимся", - заявила новая глава правительства по национальному телевидению страны вскоре за объявлением о ее назначении на этот пост президентом ДРК Феликсом Чисекеди.

Бывший министр планирования Тулука сменила Жан-Мишеля Сама Луконде, занимавшего пост премьер-министра с февраля 2021 года и подавшего в отставку 21 февраля. Она стала первой женщиной-премьером в истории ДРК.

СМИ отмечают, что Тулука назначена во главу правительства чуть более трех месяцев спустя после избрания Чисекеди президентом на второй срок. Как указывают комментаторы, премьер-министру предстоит реализовывать предвыборные обязательства по новому мандату президента в условиях по-прежнему сложного положения с безопасностью в стране.

Демократическая Республика Конго Феликс Чисекеди Жюдит Суминва Тулука
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МИД РФ осудил удар Израиля по зданию консульства Ирана в Сирии

США по-прежнему считают, что Россия не причастна к случаям "гаванского синдрома"

Что произошло за день: понедельник, 1 апреля

Генерал КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

Шри-Ланка продлит выдачу бесплатных виз россиянам до 30 апреля

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

На муниципальных выборах в Турции с небольшим отрывом победили оппозиционеры

Цена золота продолжает обновлять рекорды

Kia отзовет более 427 тысяч внедорожников Telluride из-за проблем с валами

Глава Rheinmetall призвал Европу не ждать военной помощи США в случае опасности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });