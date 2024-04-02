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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

В Азербайджане сообщили об обстреле со стороны ВС Армении военных на границе

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Нахчыванском направлении, сообщило утром во вторник Минобороны Азербайджана.

"1 апреля, начиная с 22:00 до 22:20, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённых пунктов Араздейен района Девели и Сайбалы района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Гейдарабад Садаракского района и Биченек Шахбузского района Нахчыванской автономной республики", - говорится в сообщении.

Между тем в Ереване опровергли сообщение Баку об обстреле азербайджанских позиций со стороны ВС Армении.

"Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы 1 апреля в период с 22:00 по 22:10 подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности", - заявили во вторник в пресс-службе Минобороны Армении.

Согласно сообщению, по отмеченным в сообщении Минобороны Азербайджана направлениям нарушений зафиксировано не было.

В Минобороны Армении отметили, что подразделения ВС Азербайджана 1 апреля в 22:00 в районе села Кут (Гегаркуникская область на востоке Армении - ИФ) и 2 апреля в 00:40 в районе села Тех (Сюникская область на юге Армении - ИФ) открыли огонь по армянским позициям.

Азербайджан Армения
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