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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:08

В Финляндии произошла стрельба в одной из школ города Вантаа

Есть пострадавшие, подозреваемый задержан

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В финском городе Вантаа утром произошла стрельба в школе Viertola, сообщили в местной полиции.

Не менее трех человек получили ранения.

Подозреваемый задержан. Им оказался несовершеннолетний подросток.

Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени (совпадает с московским). О задержании подозреваемого в полиции сообщили в 10:08.

Школа Viertola предлагает базовое образование для первых-девятых классов, сейчас в ней учатся около 800 человек и работают еще 90, у школы два здания, сообщают финские СМИ.

Вантаа Финляндия Viertola
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