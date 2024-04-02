В Финляндии произошла стрельба в одной из школ города Вантаа
Есть пострадавшие, подозреваемый задержан
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В финском городе Вантаа утром произошла стрельба в школе Viertola, сообщили в местной полиции.
Не менее трех человек получили ранения.
Подозреваемый задержан. Им оказался несовершеннолетний подросток.
Полицию вызвали в школу в 9:08 по местному времени (совпадает с московским). О задержании подозреваемого в полиции сообщили в 10:08.
Школа Viertola предлагает базовое образование для первых-девятых классов, сейчас в ней учатся около 800 человек и работают еще 90, у школы два здания, сообщают финские СМИ.