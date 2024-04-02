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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

Три человека пострадали в аварии военного вертолета в Абхазии

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы в результате аварийной посадки вертолета военно-воздушных сил Абхазии, сообщил командующий ВВС республики Адгур Гумба.

По его словам, Ми-24 Минобороны Абхазии совершил аварийную посадку в Гулрыпшском районе республики, после чего загорелся.

На место происшествия прибыли представители Минобороны, МЧС и МВД.

"Все три члена экипажа - Георгий Пачулия, Виталий Коренов и Эдуард Мкртчян живы. Их доставили в военный госпиталь Минобороны Абхазии", - сказал Гумба.

Абхазия
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