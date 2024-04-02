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Потребительские цены в Германии в марте выросли на 2,3%, минимально за 4 месяца

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте 2024 года увеличились на минимальные за четыре месяца 2,3% в годовом выражении после роста на 2,7% месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,6%.

В феврале в помесячном выражении был также отмечен рост на 0,6%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и на 0,7% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в марте увеличились на минимальные с марта 2021 года 2,2% в годовом выражении. Относительно февраля они поднялись на 0,4%.

Эксперты ожидали подъема на 2,2% в годовом выражении и на 0,5% в помесячном.

Цены на энергоносители в Германии в марте снизились на 2,7% в годовом выражении, тогда как месяцем ранее был отмечен спад на 2,4%.

Стоимость продуктов питания снизилась впервые с февраля 2015 года – на 0,7% после роста на 0,9% в феврале.

В сфере услуг инфляция ускорилась до 3,7% с 3,4% месяцем ранее.

Базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) в марте ослабла до 3,3% в годовом выражении с 3,4% в феврале и была минимальной с июня 2022 года.

Германия
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