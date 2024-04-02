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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 14:23

В Стамбуле при пожаре в ночном клубе погибли 27 человек

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В стамбульском районе Бешикташ произошел пожар в ночном клубе, расположенном на двух подземных этажах 16-этажного жилого дома. По предварительным данным, погибли 27 человек, еще один серьезно пострадал, сообщает Daily Sabah со ссылкой на администрацию губернатора Стамбула.

В клубе проводили ремонт. Пожар там начался незадолго до часа дня по неизвестной причине, передает Anadolu. Возгорание уже потушили, однако, несмотря на быструю реакцию экстренных служб, жертв избежать не удалось.

Район трагедии оцеплен полицией. На месте уже побывал Давут Гюль. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Случившееся расследуют МВД и прокуратура Стамбула. Как заявил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, выданы ордера на задержание пяти подозреваемых, в том числе ответственного за ремонт и ответственного менеджера клуба.

Стамбул МВД Бешикташ Турция Давут Гюль Минюст
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