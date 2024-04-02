Число открытых вакансий в США в феврале превысило прогноз

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Количество открытых вакансий в США в феврале увеличилось на 8 тыс. и составило 8,756 млн. Об этом говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS).

В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,748 млн, а не 8,863 млн, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали сокращения в позапрошлом месяце до 8,75 млн с предварительно заявленного январского уровня, сообщает Trading Economics.

Число вакансий в финансовой и страховой отраслях выросло на 126 тыс., в госструктурах уровня штатов и ниже (без учета образовательных учреждений) – на 91 тыс., в сфере искусства, культуры и развлечений – на 51 тыс. Между тем их количество снизилось в госструктурах федерального уровня на 21 тыс., в сфере информации – на 85 тыс.

Количество принятых на работу лиц в феврале составило 5,8 млн, количество прекративших трудовые отношения с работодателем – 5,6 млн. Оба показателя слабо изменились по сравнению с январем, отмечается в сообщении Минтруда.

В пятницу ведомство опубликует данные об изменении числа рабочих мест и безработице в США за март. Как ожидается, первый показатель вырос на 200 тыс. (в феврале – на 275 тыс.), второй остался на отметке 3,9%.