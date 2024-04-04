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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Министр обороны Дании снял с поста главу генштаба

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель генерального штаба вооруженных сил Дании генерал Флемминг Лентфер снят с должности с четверга по решению министра обороны страны Троельса Лунда Поульсена.

"Я потерял доверие к главе генерального штаба и решил, что он не может возглавлять его далее", - приводит агентство ЭФЭ выдержки из заявления министра.

Временно исполняющим обязанности руководителя генштаба датской армии стал майор Михаэль Хильдгаард, который до этих пор командовал силами специальных операций.

Поульсен принял это решение после того, как стало известно о технических неисправностях на датском фрегате "Ивер Уйтфельдт", который участвует в международной миссии в Красном море. Ранее датские СМИ сообщали, что неисправность радара на корабле на протяжении получаса не позволяла осуществлять пуски ракет в целях самозащиты от ударов йеменских мятежников-хуситов. Кроме того, на корабле выявили дефектные боеприпасы, что представляло непосредственную угрозу команде.

Дания Красное море
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