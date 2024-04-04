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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено 03 апреля

Спецслужба Израиля сорвала план нападений на ряд стратегических объектов

В числе предполагаемых целей были министр нацбезопасности, аэропорт Бен-Гуриона, базы ЦАХАЛ и правительственный комплекс в Иерусалиме

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В израильской Службе общей безопасности "Шин-бет" сообщили о пресечении планов нескольких палестинцев и арабов-израильтян по совершению террористических нападений, в том числе на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

"Было намерение совершить убийство Бен-Гвира с применением ручного противотанкового гранатомета", - приводит The Times of Israel выдержки из заявления "Шин-бет".

В службе сообщили, что по подозрению в подготовке нападений задержаны семи арабов-израильтян и четыре палестинца с Западного берега реки Иордан. В суде города Беэр-Шева предъявили обвинения десяти подозреваемым.

Согласно заявлению, ячейка также планировала атаковать базы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и другие стратегические объекты, в том числе аэропорт имени Бен-Гуриона и правительственный комплекс в Иерусалиме. Помимо этого, по утверждению Службы общей безопасности, группа намеревалась совершить еще ряд нападений, а также похитить израильских солдат.

Для этого, по данным "Шин-бет", ячейка планировала арендовать участок земли на юге Израиля или на Западном берегу Иордана для создания подземного производства вооружений и тренировочного комплекса.

В службе заявили, что члены группировки пытались связаться с представителями палестинского движения ХАМАС, чтобы получить от них финансирование и инструкции. Так, по утверждению "Шин-бет", как минимум один задержанный был на связи с членом ХАМАС в секторе Газа, который предложил ему средства для нападений в Израиле.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 апреля 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС Шин-бет Итамар Бен-Гвир
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