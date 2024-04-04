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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:37

Инфляция в Швейцарии в марте неожиданно замедлилась до минимума с сентября 2021 года

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Швейцарии в марте снизились до минимального с сентября 2021 года 1% в годовом выражении с 1,2% в феврале, согласно данным Федерального статистического управления страны.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 1,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены в Швейцарии не изменились после роста на 0,6% в феврале.

Продукты питания и безалкогольные напитки в марте подешевели на 0,4% в годовом выражении, услуги здравоохранения – на 0,5%, транспортные услуги – также на 0,5%. Тем временем жилье и энергоресурсы подорожали на 3,2%, в сфере отдыха и культуры инфляция составила 1,8%.

Базовая инфляция, не включающая такие волатильные категории, как необработанные продукты питания и энергоресурсы, замедлилась до 1% с 1,1%.

Швейцарский национальный банк (SNB, Центробанк страны) таргетирует инфляцию на уровне 0-2% и в марте понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%. "Согласно последнему прогнозу, инфляция останется в этом диапазоне в ближайшие несколько лет", - отметил банк по итогам мартовского заседания.

SNB проводит заседания по вопросу денежно-кредитной политики один раз в квартал, следующее назначено на 20 июня.

Курс швейцарского франка к 14:43 по Москве снижается на 0,41% и составляет $1,103.

Швейцария
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