Урсулу фон дер Ляйен заподозрили в предвзятости из-за назначения чиновника

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Ряд членов Еврокомиссии (ЕК) и Европарламента (ЕП) подвергли сомнению беспристрастность одобренного председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен назначения депутата ЕП Маркуса Пипера на высокооплачиваемую должность.

В распоряжение европейских СМИ попало письмо, адресованное главе Еврокомиссии и подписанное высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем и членами ЕК Тьерри Бретоном, Паоло Джентилони и Николя Шмитом, в котором они просят "как можно скорее" обсудить на заседании Еврокомиссии это назначение, чтобы получить объяснения такого выбора. "Это назначение подняло вопросы о прозрачности и беспристрастности процесса отбора", - написали авторы письма.

На следующей неделе председателю ЕК придется отвечать на аналогичные вопросы членам Европарламента. В нескольких парламентских фракциях подозревают, что "решающую роль в назначении успешного кандидата сыграла его политическая принадлежность".

Пипер – евродепутат от Германии, представляющий правоцентристскую Европейскую народную партию, недавно выдвинувшую немку фон дер Ляйен на конгрессе в Бухаресте своим кандидатом на второй мандат во главе Еврокомиссии. Пипер отобран на должность старшего советника. Предполагается, что он будет выполнять функции спецпредставителя ЕК по малым и средним предприятиям.

СМИ со ссылкой на анонимный источник в институтах ЕС сообщали, что два кандидата из Чехии и Швеции в процессе отбора получили более высокие оценки, чем Пипер.

В четверг журналисты в Брюсселе попросили объяснений ситуации у представителей ЕК. "Председатель полностью уверена в том, что данная процедура соответствовала всем действующим процедурам и правилам", - заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, "есть разные этапы в этой процедуре отбора, и предложение Еврокомиссии о назначении реализуется в конце пути". "Учитывая характер этой процедуры, в которую вовлечены конкретные люди, ее различные фазы не обнародуются", - объяснил Мамер непрозрачность подготовки решения о назначении.

Он заверил, что Пипер отобран в соответствии с его качествами, но срок, когда тот приступит к новым обязанностям, еще не определен.