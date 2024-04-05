Годовая инфляция в Грузии в марте ускорилась до 0,5%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в Грузии в марте 2024 года в годовом выражении (по сравнению с мартом 2023 года) составила 0,5%, сообщил Нацбанк страны.

В феврале годовая инфляция составляла 0,3%.

По сравнению с февралем этого года потребительские цены в прошлом месяце выросли на 0,01%.

"Низкая инфляция, с одной стороны, связана с нормализацией местной инфляции до целевого уровня в 3%, что является результатом жесткой денежно-кредитной политики. В то же время мировые цены на продовольствие падают, и эта тенденция в основном сохраняется. Вместе с постепенным снижением внешних шоков это способствует низкому уровню инфляции", - отмечается в ежемесячном обзоре инфляции, который публикует Нацбанк.

Регулятор также отмечает, что после резкого роста стоимости международных перевозок зимой из-за напряженности в районе Красного моря, весной цены снизились, что уменьшило влияние внешних рисков на инфляцию.

По данным Нацбанка, в 2023 году инфляция в Грузии упала до 0,4% с 9,4% в 2022 году и 13,9% в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в связи с заметным замедлением инфляции Нацбанк Грузии с начала года дважды снижал ставку рефинансирования – на 0,5 процентного пункта в январе и на 0,75 п.п. в середине марта (до 8,25% годовых).

В соответствии с декабрьским прогнозом Нацбанка, в первом квартале 2024 года инфляция составит 2,9%, во втором и третьем кварталах ожидается ее рост до 4,9% и 4,3% соответственно, в четвертом – снижение до 3,3%.