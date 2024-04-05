Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Годовая инфляция в Грузии в марте ускорилась до 0,5%

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в Грузии в марте 2024 года в годовом выражении (по сравнению с мартом 2023 года) составила 0,5%, сообщил Нацбанк страны.

В феврале годовая инфляция составляла 0,3%.

По сравнению с февралем этого года потребительские цены в прошлом месяце выросли на 0,01%.

"Низкая инфляция, с одной стороны, связана с нормализацией местной инфляции до целевого уровня в 3%, что является результатом жесткой денежно-кредитной политики. В то же время мировые цены на продовольствие падают, и эта тенденция в основном сохраняется. Вместе с постепенным снижением внешних шоков это способствует низкому уровню инфляции", - отмечается в ежемесячном обзоре инфляции, который публикует Нацбанк.

Регулятор также отмечает, что после резкого роста стоимости международных перевозок зимой из-за напряженности в районе Красного моря, весной цены снизились, что уменьшило влияние внешних рисков на инфляцию.

По данным Нацбанка, в 2023 году инфляция в Грузии упала до 0,4% с 9,4% в 2022 году и 13,9% в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в связи с заметным замедлением инфляции Нацбанк Грузии с начала года дважды снижал ставку рефинансирования – на 0,5 процентного пункта в январе и на 0,75 п.п. в середине марта (до 8,25% годовых).

В соответствии с декабрьским прогнозом Нацбанка, в первом квартале 2024 года инфляция составит 2,9%, во втором и третьем кварталах ожидается ее рост до 4,9% и 4,3% соответственно, в четвертом – снижение до 3,3%.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Япония расширяет санкции против РФ

Япония расширяет санкции против РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 5 апреля

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

Рынок акций США упал на заявлениях представителей ФРС, снижение Dow Jones стало максимальным за год

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

США надеются на поддержку РФ проекта резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Кристалина Георгиева стала единственным кандидатом на пост нового главы МВФ

Danone ликвидирует дочернюю компанию в Белоруссии

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

У индийских огранщиков стали спрашивать страну происхождения бриллиантов

Премьер-министр Киргизии объяснит американцам необходимость для страны карт "Мир"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });