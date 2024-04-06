Граждане Словакии определят президента во втором туре выборов

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Второй тур президентских выборов пройдет в субботу в Словакии.

По данным статистического управления страны, право голоса на выборах имеют более 4,33 млн человек, для которых откроются 5,9 тыс. избирательных участков.

За должность главы государства поборются два фаворита первого тура - председатель парламента Словакии, выдвиженец от партии "Глас", которая входит в правящую коалицию, Петер Пеллегрини и бывший глава словацкого МИД Иван Корчок.

Корчок, представляющий либеральную оппозицию, в первом туре, который состоялся две недели назад, заручился поддержкой 42,5% избирателей. Вопреки прогнозам, ему удалось одержать верх над Пеллегрини, которому прочили победу, и который в итоге вышел на второе место с 37% голосов.

Победитель второго тура займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит на этом посту первую женщину-президента в истории страны Зузану Чапутову, которая занимала этот пост с 2019 года, и решила отказаться от участия в нынешних выборах.