Выдвиженец от правящей партии лидирует во втором туре выборов президента Словакии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Председатель парламента Словакии, выдвиженец от партии "Глас", которая входит в правящую коалицию, Петер Пеллегрини лидирует во втором туре президентских выборов в стране, свидетельствуют данные подсчета трети голосов избирателей, которые приводит в субботу словацкие СМИ.

По итогам подсчета 30% бюллетеней, за Пеллегрини отдали 62,33% голоса избирателей, в то время как за его конкурента - бывшего главу МИД Словакии, представителя либеральной оппозиции Ивана Корчока - 37,67%.

Избирательные участки закрылись в Словакии в 22:00 местного времени (23:00 мск).

Явка составила 55,2%.

Второй тур президентских выборов прошел в Словакии в субботу, поскольку в первом туре две недели назад ни одному из девяти кандидатов не удалось набрать больше 50% голосов избирателей. Лидерами в первом туре стали Корчок с 42,5%, и Пеллегрини - с 37% голосов избирателей. Корчок тогда вышел на первое место, несмотря на то, что до выборов наблюдатели прочили победу Пеллегрини.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо в преддверии выборов выразил поддержку Пеллегрини, назвав его "умеренным кандидатом, который понимает ценность мира". При этом Корчока действующий премьер назвал "разжигателем войны, который без колебаний поддержит все, что ему скажут на Западе".

Корчок является ярым критиком действующего правительства Словакии и занимает открытую прозападную позицию по международным темам, в том числе, и по конфликту на Украине. До того, как возглавить внешнеполитическое ведомство Словакии с 2020 по 2022 годы, этот политик был послом Словакии в США и в Германии, также занимал должность посла страны в НАТО и в ЕС.

Должность президента в Словакии носит в основном церемониальный характер. Однако президент Словакии также обладает правом вето и может применять его в отношении законов, принятых парламентов, ратифицирует международные договоры, является главнокомандующим вооруженными силами, назначает высших судей.