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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Число жертв взрыва в оружейном магазине в Тбилиси увеличилось до трех

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате взрыва в оружейном магазине Тбилиси в воскресенье увеличилось до трех, сообщает МВД Грузии.

"Третий пострадавший скончался в клинике. Среди скончавшихся один сотрудник полиции. Еще трое пострадавших в результате взрыва находятся в клинике, двое из них в тяжелом состоянии", - сказали в МВД.

По данным ведомства, причины взрыва пока не установлены, идет расследование.

Взрыв произошел в подвальном помещении магазина, в котором находится стрельбище.

Грузия Тбилиси
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