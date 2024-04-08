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В Тбилиси построят новый аэропорт за $1,26 млрд

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Грузии решило построить в Тбилиси новый аэропорта, стоимость проекта составляет $1,26 млрд, заявил телеканалу 1tv.ge премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Состоялось заседание экономического совета, на котором мы приняли важнейшее решение по реализации нового мегапроекта. В частности, в Тбилиси будет построен новый международный аэропорт", - сказал он.

По словам премьера, правительство рассматривало два варианта проекта.

"Один означал расширение старого аэропорта, другой - строительство нового аэропорта в Вазиани (поселок в 25 км от Тбилиси - ИФ). Стоимость расширения составила примерно $900 млн. Цена строительства нового составляет примерно $1,26 млрд", - отметил он.

Кобахидзе уточнил, что сейчас пропускная способность Тбилисского аэропорта составляет до 4,5 млн пассажиров в год.

"Расширение позволило бы увеличить пассажиропоток максимум до 15 млн пассажиров и перспективы дальнейшего развития не было. Что касается строительства нового, то это дает нам возможность увеличить количество пассажиров до 19 млн с перспективой дальнейшего расширения, - сказал премьер-министр. - Приняв все во внимание, мы приняли решение о строительстве нового аэропорта. Проектирование и тендерные процедуры завершатся в следующем году, а через несколько лет в стране появится совершенно новый, ультрасовременный аэропорт. Это самое важное решение".

По его словам, в связи с реализацией инвестпроекта по строительству аэропорта, "экономический рост увеличится на 0,2 процентных пункта, а это означает, что в течение следующих лет в экономику Грузии будет добавлено в среднем 350 млн лари (более $130 млн по текущему курсу - ИФ), что очень важно для нашего экономического развития".

Ираклий Кобахидзе Тбилиси Грузия Вазиани
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