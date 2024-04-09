Рубль почти стабилен к доллару и юаню

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань не проявили ощутимой динамики на Московской бирже утром во вторник, рубль находится в боковом коридоре с учетом "вялой" динамики мировых рынков капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,69 руб. (-1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 10,4 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,6 коп. - до 12,78 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов демонстрирует боковую динамику с учетом отсутствия сильных драйверов на валютном рынке. Цены на нефть слабо корректируются после снижения в ходе предыдущей сессии. На фондовых площадках отсутствует единый настрой в отношении рисковых активов. Участники рынка находятся в ожидании решения о валютном регулировании в отношении экспортеров, а пока оценивают сигналы Центробанка России о ситуации с инфляцией в стране.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что устойчивые показатели инфляции в марте могут продолжить снижение.

"В декабре-феврале устойчивый рост цен опустился в диапазон 6-7%, по итогам марта, видимо, увидим даже более низкую цифру", - сообщила Набиуллина на встрече с фракцией "Единая Россия".

ЦБ по итогам заседания совета директоров 22 марта сообщил, что большинство устойчивых показателей текущего роста цен находятся в диапазоне 6-7% в пересчете на год. Было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Годовая инфляция в РФ, по недельным данным Росстата, весь март держалась в интервале 7,7-7,8% (точные цифры по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует в эту среду).

По оценке Набиуллиной, жесткая денежно-кредитная политика минимально влияет на рост экономики РФ. "Жесткая денежно-кредитная политика тормозит инфляцию, но ее сдерживающее влияние на рост экономики минимально. Экономика и в четвертом квартале прошлого года, и в начале этого года продолжает демонстрировать впечатляющие темпы роста", - сказала она.

ЦБ России также сообщил, что крупнейшие экспортеры в марте увеличили продажу валюты на 16% - до $12,1 млрд. В обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России, отмечается, что продажа экспортерами валюты в марте оставалась на уровне января-февраля 2024 года большую часть месяца, показав рост на последней неделе. Среднедневная продажа валюты экспортерами в марте выросла тоже на 16% - до $605 млн.

Объем покупки валюты населением в марте 2024 года вырос до 155,5 млрд рублей со 103,2 млрд рублей в феврале 2024 года и 148,3 млрд рублей в марте 2023 года. Спрос на иностранную валюту со стороны банков-нерезидентов на биржевом и внебиржевом валютном рынке в марте тоже почти не изменился - 564,8 млрд рублей против 531,0 млрд рублей в феврале.

Объем покупки валюты кредитными организациями, не относящимися к СЗКО, в марте 2024 года снизился почти на треть, составив 244,6 млрд рублей (в феврале - 361,6 млрд рублей).

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $90,59 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $86,58 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник единого вектора не наблюдается: китайский CSI 300 ослабел на 0,25%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,76%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,63%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,25%, австралийский индекс S&P/ASX 200 повысился на 0,46%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти стабилен, укрепившись на 0,04%.

Американские фондовые индексы почти не изменились по итогам торгов в первый день насыщенной событиями недели. На этой неделе в США будут обнародованы новые данные о потребительской и производственной инфляции, индекс потребительского доверия Мичиганского университета и протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, в пятницу стартует сезон отчетностей.