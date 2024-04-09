Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в секторе Газа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Анкара со вторника вводит ограничительные меры на экспорт в Израиль более 50 групп товаров, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Минторг Турции.

В ведомстве указали, что "торговые ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Израиль не объявит режим прекращения огня в секторе Газа и не позволит осуществлять достаточный, беспрепятственный доступ гумпомощи".

Согласно "Анадолу", меры затрагивают, в частности, экспорт арматуры, стального проката и мрамора.