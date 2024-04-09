Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в северной части Индонезии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 12:48 (по московскому времени) во вторник землетрясения находился в акватории Молуккского моря в 225 км к северу от города Тернате на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

Геологическая служба США также оценила магнитуду землетрясения в 6,6.