Российская авиация нанесла удары по местам базирования боевиков в Сирии

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - ВКС России уничтожили пять мест базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Попов.

"Ударами ВКС России уничтожены пять мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур провинции ХОМС", - сказал Попов на брифинге во вторник.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Латакия.

Замруководителя ЦПВС сообщил также, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений воздушного пространства Сирии тремя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W возглавляемой США коалиции.