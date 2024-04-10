Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 3,4%, по данным Bloomberg.

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце выросли впервые с февраля 2023 года – на 2,1% в годовом выражении после снижения на 1,9% в феврале. В том числе бензин подорожал на 1,3%.

Темпы роста стоимости продуктов питания остались на уровне 2,2%, жилья – на уровне 5,7%. Цены на новые автомобили снизились на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее, на подержанные – на 2,2% (-1,8% в феврале). Стоимость товаров медицинского назначения повысилась на 2,5% (+2,9%), одежды – на 0,4% (без изменений), транспортных услуг - на 10,7% (+9,9%).

Индекс CPI в марте увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, как и в феврале.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении, полностью повторив февральскую динамику. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 30 апреля - 1 мая.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Столтенберг считает допустимыми удары Украины по военным целям в России

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Песков заявил, что бизнесмены из РФ могут оспорить в судах санкции ЕС против них

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Суд ЕС постановил снять санкции с Авена и Фридмана

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Что случилось этой ночью: среда, 10 апреля

В США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

В США могут запретить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

США одобрили продажу Украине комплектов для обслуживания ЗРК HAWK на сумму $138 млн

Обострение палестино-израильского конфликта

Министр обороны Израиля заявил, что дата начала операции в Рафахе не определена

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года

Boeing сократил поставки самолетов в I квартале до минимума с середины 2021 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });