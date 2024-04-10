Инфляция в США в марте ускорилась до максимальных за полгода 3,5%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в марте выросли на 3,5% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны.

Таким образом, темпы повышения увеличились по сравнению с 3,2% в феврале и стали максимальными с сентября 2023 года.

Аналитики в среднем прогнозировали ускорение инфляции до 3,4%, по данным Bloomberg.

Цены на энергоносители в Штатах в прошлом месяце выросли впервые с февраля 2023 года – на 2,1% в годовом выражении после снижения на 1,9% в феврале. В том числе бензин подорожал на 1,3%.

Темпы роста стоимости продуктов питания остались на уровне 2,2%, жилья – на уровне 5,7%. Цены на новые автомобили снизились на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее, на подержанные – на 2,2% (-1,8% в феврале). Стоимость товаров медицинского назначения повысилась на 2,5% (+2,9%), одежды – на 0,4% (без изменений), транспортных услуг - на 10,7% (+9,9%).

Индекс CPI в марте увеличился на 0,4% относительно предыдущего месяца, как и в феврале.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в марте увеличились на 0,4% в помесячном и на 3,8% в годовом выражении, полностью повторив февральскую динамику. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% за месяц и на 3,7% за год.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 30 апреля - 1 мая.