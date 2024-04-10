ВТО спрогнозировала рост мировой торговли в 2024 году в 2,6%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Объемы мировой торговли товарами в 2024 году вырастут на 2,6%, в 2025 году – на 3,3%, прогнозирует Всемирная торговая организация (ВТО).

В 2023 году глобальный товарооборот сократился на 1,2%, говорится в докладе ВТО.

"Спрос на импорт в реальном выражении в большинстве регионов в 2023 году был слабым, особенно в Европе, но также в Северной Америке и Азии, - отметили экономисты организации. - Главными исключениями стали Ближний Восток и Содружество Независимых Государств (СНГ), где импорт резко вырос".

В долларовом выражении мировая торговля товарами сократилась в прошлом году на 5% до $24,01 трлн. Снижение отчасти связано с падением цен на сырье, включая нефть и газ.

По прогнозам ВТО, постепенное замедление инфляции в 2024-2025 годах стимулирует рост реальных доходов населения развитых экономик, а вместе с ним – потребление товаров обрабатывающей промышленности.

"В 2024 году уже очевидно, что спрос на товары, торгуемые на мировом рынке, восстанавливается, - говорится в докладе ВТО. - Это связано с ростом потребления со стороны населения, обусловленным улучшением перспектив в отношении доходов".

Рост мирового реального ВВП в 2023 году замедлился до 2,7% с 3,1% годом ранее, пишут эксперты ВТО. В 2024 году они ожидают его на уровне 2,6%, в 2025 году – 2,7%.