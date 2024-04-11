Конкурсный управляющий российского "Гугла" требует в суде 10 млрд руб. от Google

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Гугл" требует от Google International вернуть 10 млрд рублей, выплаченных российской компанией в конце 2021 г. в виде дивидендов и налога.

Заявление управляющий Валерий Таляровский подал в Арбитражный суд Москвы 10 апреля, его текст размещен на Федресурсе.

В документе сказано, что 22 декабря 2021 года российский "Гугл" перечислил дивиденды в пользу своего 100%-ного участника Google International LLC в размере $128,7 млн (9,5 млрд руб. на дату платежа).

Выплата дивидендов была осуществлена ООО "Гугл" в условиях, когда его финансовое состояние "отвечало признакам неплатежеспособности, при этом имелись требования независимых кредиторов, впоследствии включенных в реестр требований", полагает конкурсный управляющий.

"На момент выплаты значительной суммы дивидендов в пользу своего 100%-ного участника должник отвечал признакам неплатежеспособности, но, несмотря на это, (...) фактически вывел из своего оборота около 10 млрд рублей, избегая возможного взыскания данных средств кредиторами. При этом вывод данных средств состоялся в пользу иностранного участника в юрисдикцию США", - пишет Таляровский. Он особо обращает внимание суда, что дивиденды выплачивались из прибыли прошлых лет, а именно 2015-2017 гг. Выплаченная владельцу сумма соответствует 32% от балансовой стоимости активов ООО на конец 2020 г., отмечает управляющий.

По его мнению, Google принимала решение о распределении прибыли своей российской "дочки", "не только зная о причинении вреда имущественным правам кредиторов в результате указанных действий, но и намеренно добиваясь этого".

Сумма требований к Google складывается из самого дивидендного платежа и 500 млн руб., перечисленных в бюджет в качестве налога на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранным.