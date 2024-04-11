Лавров прибыл в Минск для участия в СМИД СНГ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск, где в пятницу состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ.

"Лавров прибыл в Минск, где под его председательством состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ", - сообщили в пресс-службе МИД РФ в четверг.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в Минске под председательством главы российского МИД состоится первое в этом году заседание совета министров иностранных дел СНГ. В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств "обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам, обсудят основные направления работы, прежде всего в формате Содружества", - сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Особое внимание на заседании будет уделено теме наращивания взаимодействия в сфере безопасности в регионе СНГ, противодействию традиционным и новым вызовам и угрозам, добавила она.