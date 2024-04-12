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Байден подтвердил обязательства США по обороне Японии и Филиппин от КНР

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Джо Байден подтвердил, что обязательства США перед тихоокеанскими союзниками в области обороны на фоне действий Китая в регионе остаются прочными и непоколебимыми, сообщает агентство Associated Press (AP)

На состоявшейся в Вашингтоне встрече с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом Байден заявил: "Обязательства Соединенных Штатов перед Японией и Филиппинами в области обороны незыблемы".

В Белом доме проведение первого в истории трехстороннего саммита с участием Японии и Филиппин назвали "мощным ответом на попытки Китая запугать страны региона". Администрация США считает, что это послужит сигналом Пекину о том, что он является "изгоем в регионе", пишет агентство со ссылкой на представителя Белого дома.

Там также дали понять, что "стремились послать четкий сигнал о том, что демократическая администрация по-прежнему полна решимости создавать то, что она называет "сеткой" альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении АP.

Кроме трехсторонних переговоров прошли также двухсторонние встречи Байдена с японским и филиппинским руководителями.

Джо Байден США КНР Филиппины
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