Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов на сочетании негативных факторов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань укрепляются на Московской бирже утром в пятницу, рубль уступает позиции на фоне ослабления поддерживающих факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 93,21 руб. (-5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 50,96 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 12,87 рубля.

Однако уже со второй минуты доллар США перешел к укреплению и после пяти минут торгов его курс составил 93,41 руб./$1 (+14,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени поднялся на Московской бирже на 1,95 коп. - до 12,88 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ослаблению нацвалюты на старте торгов способствовали сразу несколько факторов. Рубль находится под влиянием пессимизма на фондовых площадках и снижения валютных интервенций на рынке (заметно сократившийся объем продаж валюты со стороны ЦБ). Противовесом давлению негатива выступает восходящее движение нефти, которая восстанавливается после просадки в ходе предыдущей сессии. Это сдерживает рубль от более заметного ослабления.

Трейдеры продолжают оценивать свежие данные от ЦБ РФ, который сообщил, что положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в I квартале 2024 года составило $22,0 млрд, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $15,4 млрд. Как отмечается в комментарии ЦБ, профицит счета текущих операций увеличился в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2023 года за счет уменьшения дефицита баланса услуг, первичных и вторичных доходов.

Внешний долг РФ в первом квартале 2024 года уменьшился на $12,8 млрд, или на 4,1%, до $304 млрд.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью "Интерфаксу" сообщил, что ожидает дефицит федерального бюджета по итогам 2024 года в рамках плана - в пределах 1,5 трлн рублей.

Законом о бюджете дефицит в текущем году предусмотрен в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. В январе-марте бюджет исполнен с дефицитом около 0,6 трлн руб.

"Динамика исполнения бюджета лучше, чем в предыдущие годы. Сейчас дефицит бюджета ожидается 1,4-1,5 трлн рублей. Параметры исполнения - в рамках плановых ожиданий", - сказал Силуанов.

Что касается основной интриги апреля - перспектив дальнейшего продления требования о обязательной продаже валютной выручки, введенной осенью прошлого года, то пока этот вопрос остается открытым. "Правительство внесло предложения по продлению до конца 2024 года, пока решение не принято", - сказал Силуанов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по Москве составила $90,34 за баррель, что на 0,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $85,72 за баррель, что на 0,82% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют пессимизм за исключением Японии: китайский CSI 300 ослабел на 0,28%, японский Nikkei 225 растет на 0,63%, гонконгский Hang Seng опустился на 1,76%, южнокорейский Kospi уменьшился на 0,46%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 0,74%.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли в четверг, Dow Jones Industrial Average практически не изменился по итогам торгов. Трейдеры оценивали новую порцию статданных по экономике США, а также заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Рынок позитивно воспринял отчет Минтруда США, показавший существенное замедление темпов роста цен производителей в стране в помесячном выражении. Цены производителей (индекс PPI) в марте повысились на 0,2% после подъема на 0,6% в феврале, цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) также выросли на 0,2% (0,3% в феврале).

Эти данные были восприняты трейдерами как сигнал того, что инфляционное давление в США является менее слабым, чем предполагалось, отмечает Market Watch.