Президент Польши заявил о готовности защитить Литву в случае нападения

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - При необходимости Польша готова оказать военную помощь Литве в соответствии с 5-й статьей устава НАТО (о коллективной обороне - ИФ), заявил польский президент Анджей Дуда в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.

"Прежде всего, и Литва, и Польша являются членами НАТО, есть четкое обязательство по 5-й статье. Если это обязательство по коллективной обороне, по совместной защите территории НАТО, подвергшейся нападению, будет нарушено, это станет катастрофой и действительно будет означать распад альянса", - сказал Дуда.

"Поэтому я твердо заявляю, что мне трудно представить себе ситуацию, в которой в случае нападения на Литву та не смогла бы получить помощь от НАТО, в том числе - от Польши. Я говорю о военной помощи. Короче говоря, польская армия встала бы на защиту Литвы. Я вообще не могу представить себе другой ситуации", - подчеркнул он.

При этом он упомянул и о "других ситуациях, которые вызывают беспокойство, но не приводят к активизации 5-й статьи".

"И эти вопросы должны решаться на двусторонней основе между нашими странами, нашими правительствами, потому что можно договориться о взаимной поддержке. Повторяю: мы говорим о ситуациях, которые еще не вышли на военный уровень, а только на уровень угрозы. Это два отдельных вопроса", - сказал польский президент.