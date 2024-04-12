Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 02:17

Президент Польши заявил о готовности защитить Литву в случае нападения

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - При необходимости Польша готова оказать военную помощь Литве в соответствии с 5-й статьей устава НАТО (о коллективной обороне - ИФ), заявил польский президент Анджей Дуда в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.

"Прежде всего, и Литва, и Польша являются членами НАТО, есть четкое обязательство по 5-й статье. Если это обязательство по коллективной обороне, по совместной защите территории НАТО, подвергшейся нападению, будет нарушено, это станет катастрофой и действительно будет означать распад альянса", - сказал Дуда.

"Поэтому я твердо заявляю, что мне трудно представить себе ситуацию, в которой в случае нападения на Литву та не смогла бы получить помощь от НАТО, в том числе - от Польши. Я говорю о военной помощи. Короче говоря, польская армия встала бы на защиту Литвы. Я вообще не могу представить себе другой ситуации", - подчеркнул он.

При этом он упомянул и о "других ситуациях, которые вызывают беспокойство, но не приводят к активизации 5-й статьи".

"И эти вопросы должны решаться на двусторонней основе между нашими странами, нашими правительствами, потому что можно договориться о взаимной поддержке. Повторяю: мы говорим о ситуациях, которые еще не вышли на военный уровень, а только на уровень угрозы. Это два отдельных вопроса", - сказал польский президент.

Анджей Дуда Литва НАТО Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 12 апреля

Байден подтвердил обязательства США по обороне Японии и Филиппин от КНР

Байден подтвердил обязательства США по обороне Японии и Филиппин от КНР
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС заявил о необходимости прекращения огня для выяснения судьбы заложников

ХАМАС заявил о необходимости прекращения огня для выяснения судьбы заложников

Что произошло за день: четверг, 11 апреля

Президент Белоруссии не нашел необходимости в санитарной зоне на границе с Украиной

Президент Белоруссии не нашел необходимости в санитарной зоне на границе с Украиной

Лукашенко заявил, что Минск может быть посредником в переговорах РФ и Украины

Умершие знаменитости

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Умер экс-игрок в американский футбол О. Джей Симпсон

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,2%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });