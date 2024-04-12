Прибыль и выручка Citigroup в I квартале снизились, но превысили прогнозы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в тройку крупнейших банков США, зафиксировал снижение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2024 года, однако оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в январе-марте составила $3,4 млрд, или $1,58 в расчете на акцию, по сравнению с $4,61 млрд, или $2,19 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Эксперты, опрошенные LSEG, в среднем прогнозировали чистую прибыль Citigroup в первом квартале на уровне $1,23 на акцию.

Квартальная выручка банка уменьшилась до $21,1 млрд с $21,4 млрд при среднем прогнозе рынка в $20,4 млрд.

Сегмент услуг (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами) увеличил выручку на 8% до $4,77 млрд.

Доходы рыночного сегмента сократились на 7% и составили $5,38 млрд, в том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью понизилась на 10% до $4,15 млрд, от операций с акциями – выросла на 5% до $1,23 млрд.

Доходы корпоративно-инвестиционного банкинга повысились в полтора раза до $1,71 млрд, американского сегмента розничного банковского обслуживания – на 10% до $5,18 млрд. В сфере управления активами выручка понизилась на 4% до $1,7 млрд.

Объем отчислений на возможные потери по кредитам вырос почти в два раза и составил $2,3 млрд.

Объем выданных банком кредитов на конец первого квартала составил $675 млрд, за год увеличившись на 3%. Сумма депозитов, размещенных клиентами банка, сократилась на 2% и составила $1,307 трлн.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта составил 13,5% против 13,4% в конце марта прошлого года.

Акции Citigroup дорожают на 1,2% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация банка повысилась на 18% - до $116,3 млрд.