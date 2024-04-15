Медведчук заявил, что пока Зеленский у власти, число новых регионов РФ будет расти

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Продолжение нынешнего курса Владимира Зеленского приведет к дальнейшим территориальным потерям Украины, считает оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

В статье, опубликованной в газете "Комсомольская правда", Межlведчук написал: "Жители Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей реализовали свое право на самоопределение, закрепленное (...) Уставом ООН, провели референдумы и обратились к РФ за помощью. По результатам волеизъявления народа, территории их проживания вошли в состав РФ. И пока Зеленский играет свой последний спектакль, количество новых регионов России будет расти".

Политик заявил, что действующий глава Украины пришел к власти на обещаниях мира и согласия в стране, но по факту страна оказалась втянутой в кровопролитный вооруженный конфликт.

"Украинские независимость, суверенитет и государственность проданы, разбазарены и сбыты всеми шестью президентами. Происходило это по одному шаблону - кандидат в президенты обещал одно, а делал совершенно противоположное. Обещал богатство - создавал бедность, обещал законность - поощрял беззаконие и коррупцию, обещал мир - провоцировал войну", - пишет Медведчук.

По его мнению, "подобное происходит в украинской истории не впервые".

"И тогда традиционно украинцы отправляются домой, в Россию, чаще всего по частям, но достаточно активно и без сожаления. То, что сегодня клика Зеленского называет сепаратизмом, в реальности бегство от психически ненормального руководства, которое своей некомпетентностью и глупостью добивает страну и ее граждан", - полагает оппозиционер.

По его мнению, "если первые пять президентов в разной степени подрывали основы украинской государственности, то Зеленский довершил этот процесс, устроив грандиозное кровавое шоу".

"Но это шоу подходит к концу, и уже сейчас на месте страны мы видим безлюдное пепелище. А возрождать это Дикое поле придется традиционно вместе с Россией, что сейчас и делают жители Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, используя свое право на выбор нормальных условий жизни для себя и своих детей", - пишет Медведчук.

Он считает, что жители этих регионов "сделали этот выбор, учитывая смертельную опасность от действий нацистского киевского режима, грубое нарушение своих базовых прав, свобод, и геноцид, развязанный против русскоязычного населения".