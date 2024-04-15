Volkswagen вложит 2,5 млрд евро в расширение инновационного центра в Китае

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Автопроизводитель Volkswagen Group China планирует инвестировать 2,5 млрд евро в расширение производственно-инновационного центра в городе Хэфэй (провинция Аньхой на востоке Китая).

Часть этих средств также будет направлена на ускорение производства двух интеллектуальных электромобилей марки Volkswagen, разработку которых в настоящее время германская компания ведет совместно с китайским автопроизводителем XPeng, сообщает агентство "Синьхуа".

"Дополнительные вложения в этот объект подчеркивают нашу решимость наращивать инновационную мощь на локальном уровне", - заявил председатель правления и главный исполнительный директор Volkswagen Group China Ральф Брандштеттер. Он отметил, что в будущем центр в Хэфэе будет выводить новые технологии на рынок примерно на 30% быстрее.

К 2030 году VW выведет на китайский рынок свыше 30 моделей полностью электрических автомобилей, а производство первой модели, разработанной в сотрудничестве с компанией XPeng, планируется начать в 2026 году.

Volkswagen (China) Technology Co., расположенная в Хэфэе, является для германского автопроизводителя центром реализации стратегии по локализации производства. Компания будет сотрудничать с совместными предприятиями Volkswagen в КНР и выполнять ключевые задачи в области разработки.

Хаб в Хэфэе, в который уже было инвестировано около 1 млрд евро, является крупнейшим центром исследований и разработок Volkswagen за пределами Германии.