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Байден обнародовал декларацию о доходах за 2023 год

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден заработали в 2023 году почти $620 тыс., свидетельствуют их налоговые декларации, опубликованные во вторник Белым домом.

Согласно документам, совокупный доход четы Байденов за 2023 год составил $619 тыс. 976, из которых было уплачено $146 тыс. 629 федерального подоходного налога при ставке 23,7%.

В 2022 году Байден и его супруга заработали несколько меньше - $579 тыс. 514.

Отмечается, что президент и первая леди в минувшем году направили в качестве пожертвований в 17 благотворительных организаций $20 тыс. 477.

Байдены также оплатили подоходный налог на сумму $30 тыс. 908 в родном штате Делавэр, а Джилл Байден оплатила $3 тыс.549 подоходного налога в штате Вирджиния.

Между тем совокупный доход вице-президента США Камалы Харрис и ее супруга Дуга Эмхоффа, согласно опубликованным Белым домом документам, за 2023 год составил $450 тыс. 299. В декларации за 2022 год они указали сопоставимую сумму - $456 тыс. 918.

В администрации Байдена отметили, что президент уже поделился налоговыми декларациями за 26 лет.

Белый дом восстановил практику обнародования налоговых деклараций президента и вице-президента в качестве демонстрации прозрачности. Прежний президент Дональд Трамп отказывался обнародовать сведения о своих доходах.

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