Байден отказался давать показания в Конгрессе США в рамках дела по импичменту

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Белый дом проинформировал председателя комитета по надзору палаты представителей США Джеймса Комера, что президент Джо Байден не даст показания в рамках расследования по импичменту на слушаниях в комитете, сообщает CNN.

"Ваше расследование по делу об импичменте завершено. Мы отклоняем ваше приглашение президенту Байдену дать показания", - цитирует телеканал письмо специального советника президента Ричарда Саубера.

По его словам, Байден "не сделал ничего плохого".

Саубер обвинил Комера в распространении "ложных и неподтвержденных обвинений".

В конце марта республиканцы палаты представителей США пригласили Байдена 16 апреля дать показания о деловых операциях его семьи перед комитетом по надзору.

Республиканцы уже несколько месяцев ведут расследование по импичменту, которое в основном сосредоточено на деловых сделках членов семьи Байденов и пытаются найти четкую связь между действиями Джо Байдена в качестве вице-президента и его сына Хантера.