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Киргизский фонд Сороса прекращает работу в республике

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Фонд "Сорос-Кыргызстан" прекращает свою деятельность в республике в связи с принятием закона о некоммерческих организациях.

"Фонды "Открытое общество" прекращают деятельность своего национального фонда "Сорос-Кыргызстан" в связи с принятием нового закона, который устанавливает несоразмерные и излишние ограничения на деятельность местных организаций, финансируемых международным сообществом", - говорится в заявлении фондов Джорджа Сороса.

По информации фонда, организация в Киргизии работала с 1993 года и за это время выделила более $115 млн на поддержку различных проектов в стране, работая как с правительством, так и с гражданским обществом.

"Эти проекты реализовывались в поддержку инициатив в сферах образования и общественного здравоохранения, обеспечения доступа к новым цифровым технологиям, реформы уголовной юстиции и системы юридической помощи, и многих других направлений. (...) Фонд "Сорос-Кыргызстан" является местной некоммерческой организацией, но получает финансирование из-за рубежа, что неизбежно подвергнет его новым законодательным ограничениям. Помимо этого, крайне расплывчатое содержание понятия "политической деятельности" ведет к негативным последствиям или непредвиденным рискам как для Фонда, так и его партнеров", - отметили в организации.

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2 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый в марте парламентом страны закон о некоммерческих организациях. Документ был несколько раз пересмотрен и доработан. В итоге из него исключена норма об уголовной ответственности за создание НКО, посягающей на личность и права граждан. Этому решению предшествовала переписка Жапарова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен выразил обеспокоенность по поводу рассматриваемого парламентом республики законопроекта. По его словам, "в нынешнем виде этот закон ставит под угрозу доступ граждан Киргизии к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование", через программы, осуществляемые неправительственными организациями при поддержке американского правительства и международных партнеров.

Жапаров в ответном послании объяснил, что цель законопроекта - внести ясность и упорядочить деятельность неправительственных организаций, действующих в Киргизии, и призвал Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела республики.

"Общество, государство должны видеть, откуда, из каких иностранных источников и на какие цели идет финансирование той или иной неправительственной организации. Наши требования к ним понятны и поддерживаются в обществе, полостью соответствуют как Конституции, так и нашим международным обязательствам", - отметил Жапаров.

По информации Жапарова, около 2 тыс. НПО в Киргизии работают за счет средств иностранных доноров. Они должны пройти перерегистрацию как иностранные представители.

Киргизия Джордж Сорос
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