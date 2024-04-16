Президент Украины подписал закон о мобилизации

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета, сообщили украинские СМИ со ссылкой на сайт парламента.

По их данным, 16 апреля закон был направлен главе государства и в тот же день возвращен с его подписью. Он вступит в силу через месяц после подписания президентом.

Верховная рада приняла закон о мобилизации 11 апреля.

Депутаты поддержали поправку об исключении из законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих после 36 месяцев службы.

Согласно документу, отсрочка от мобилизации во время действия военного положения может быть предоставлена более чем 25 категориям лиц, в том числе, лицам с инвалидностью, временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев; тем, у кого на иждивении находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов; тем, кто имеет ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, является пропавшим без вести, отбывает наказание, а также когда лицо самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда.

По закону отсрочка предоставляется также руководителям министерств и их заместителям, руководителям государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины; народным депутатам Украины; судьям; уполномоченному по правам человека; председателю и другим членам Счетной палаты; работникам органов военного управления министерства обороны Украины, ВСУ, госслужбы транспорта, госслужбы спецсвязи, службы внешней разведки, национальной гвардии, госпогранслужбы, управления госохраны, аппарата МВД, дипломатам.

В соответствии с законом, основания для увольнения с военной службы имеют военнослужащие, побывавшие в плену; с установленной инвалидностью; назначенные на должность судьи; избранные народными депутатами Украины; генералы по решению военного руководства; те, у которых истек срок контракта, заключенного во время действия военного положения.

Закон предусматривает, что увольнению с военной службы по семейным обстоятельствам подлежат военнослужащие-женщины в связи с беременностью; находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; жена, если оба супруга проходят военную службу, и у них есть дети в возрасте до 18 лет.

Документ вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу, а также дает возможность добровольного прямого призыва военнообязанных через рекрутинг.

Закон предусматривает бронирование от призыва в Вооруженные силы Украины военнообязанных - всех государственных служащих категории "А" и не более 50% категории "Б" и "В".

100-процентное бронирование от мобилизации распространяется на сотрудников органов государственной власти, национальной полиции, национального антикоррупционного бюро, государственного бюро расследований, органов прокуратуры, бюро экономической безопасности, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, судов. Кроме того, под аналогичное бронирование подпадают работники критически важных для обеспечения потребностей ВСУ предприятий.