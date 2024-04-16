Премьер-министр Бельгии осудил запрет конференции правых в Брюсселе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал неконституционным запрет Национальной консервативной конференции в Брюсселе, в которой, в частности, должен был принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"То, что произошло сегодня на площадке для мероприятий Claridge - просто неприемлемо. Муниципальная автономия является краеугольным камнем нашей демократии, но она не отменяет бельгийскую конституцию, гарантирующую свободу слова и мирных собраний с 1830 года. Запрет политических собраний неконституционен", - написал де Кроо в соцсети.

Ранее бельгийская полиция заблокировала вход на площадку, где уже началась конференция, и не пускала туда консерваторов и их сторонников. Полицейские выполняли указание Эмира Кира, главы муниципалитета Сен-Жосс-тен-Ноде, который входит в Брюссельский столичный регион. Кир заявил, что это необходимо для поддержания общественного порядка, и добавил: "Мы не рады радикально правым".

Полицейские окружили здание и выпускали всех желающих, но не пускали никого внутрь, пока там продолжались выступления. Из-за этого на конференцию не смог попасть, в частности, французский политик Эрик Земмур. Он обвинил Кира в связях с "турецкими исламистами", заявив, что он использует полицию, как "личное ополчение".

"Я знал, что меня не ждут в Брюсселе", - прокомментировал британский политик Найджел Фарадж.

Орбан, который должен выступать в другой день, сообщил в соцсети, что полицейские решили остановить конференцию через два часа после ее начала, отметив, что он и организаторы не собираются сдаваться.

"Видимо, они больше не могли терпеть свободу слова", - написал венгерский премьер.