Венесуэла отзывает всех своих дипломатов из Эквадора

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Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро отозвал на родину всех венесуэльских дипломатов из Эквадора в знак солидарности с Мексикой, пишет в среду испанская газета El Pais.

"Я объявляю о незамедлительном отзыве дипломатического и консульского персонала из Эквадора. То, что сделал Нобоа (президент Эквадора Даниэль Нобоа), - это прямая угроза остальным посольствам", - приводит El Pais слова Мадуро, напоминая о недавнем полицейском штурме посольства Мексики в эквадорском городе Кито.

По словам Мадуро, "позиция Венесуэлы не изменится до тех пор, пока Эквадор не восстановит международное право".

В начале апреля эквадорская полиция ворвалась на территорию дипломатической миссии Мексики в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому вменяется взяточничество и коррупция. Глас получил убежище и проживал на территории посольства Мексики с декабря прошлого года.

Мексика после этого штурма объявила о разрыве дипломатических отношений с Эквадором.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил с заявлением, в котором назвал ситуацию со штурмом посольства "вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики".

Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила в соцсети X, что несколько дипломатов получили травмы во время штурма здания, и указала на нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.