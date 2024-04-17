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Годовая инфляция в ЕАЭС по итогам марта составила 7,5%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Годовая инфляция в Евразийском экономическом союзе по итогам марта составила 7,5%, с начала года – 2%, сообщила в четверг пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

"Индекс потребительских цен по ЕАЭС составил 107,5% в марте 2024 года в годовом выражении. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года составил 100,4%, с декабрем 2023 года – 102%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по сравнению с мартом 2023 года по ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на платные услуги, на 8,7%. Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 7,5%, на непродовольственные товары – на 6,7%.

По данным ЕЭК, выше, чем по ЕАЭС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в России (на 8,1%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Киргизии (на 9,6%) и Казахстане (на 8,2%), на платные услуги – в Казахстане (на 13,2%) и Киргизии (на 9,2%).

ЕАЭС ЕЭК
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