Польша и ее союзники по НАТО поднимали в небо авиацию из-за ситуации на Украине

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Авиация Польши и ее союзников по НАТО несла ночное дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в пятницу Оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что в связи с "интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации, связанной с нанесением авиационных и ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", были запущены "все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши".

По состоянию на утро пятницы "в связи со снижением уровня угрозы действия польской и союзной авиации в воздушном пространстве Польши прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к штатной оперативной деятельности", отмечается в сообщении.