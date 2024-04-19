Procter & Gamble увеличила выручку в III финквартале хуже прогноза

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 11%, выручку – на 1%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $3,75 млрд, или $1,52 в расчете на акцию, по сравнению с $3,4 млрд, или $1,37 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль также составила $1,52 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,42 на акцию.

Квартальная выручка P&G составила $20,2 млрд по сравнению с $20,07 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $20,44 млрд.

Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) в прошлом квартале составил 3%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в третьем финквартале выросли на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, товаров для домашних животных - на 3%, товаров для здоровья - на 2%, хозяйственных товаров - тоже на 2%. В категории товаров для детей и личной гигиены показатель сократился на 2%.

В минувшем квартале P&G вернула акционерам в общей сложности $3,3 млрд, в том числе $2,3 млрд за счет выплаты дивидендов и $1 млрд через обратный выкуп акций.

Согласно новому прогнозу компании, рост ее прибыли в расчете на акцию в текущем фингоду составит 10-11%, тогда как ранее ожидался подъем на 8-9%. Прогноз роста продаж подтвержден на уровне 2-4%.

Акции P&G дешевеют на 0,8% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании выросла на 7,3% до $370,1 млрд.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G – производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.