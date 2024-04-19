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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

ЕС ввел санкции против израильских граждан и радикальных организаций

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Совет ЕС ввел санкции против четырех израильтян и двух израильских организаций за нарушения прав палестинцев.

Все они "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в отношении палестинцев, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, а также за нарушение права на собственность и на частную и семейную жизнь палестинцев на Западном Берегу" Иордана, сказано в коммюнике совета..

Под санкции попали радикальная еврейская группировка Lehava и радикальная молодежная группа Hilltop Youth, известная своими насильственными действиями против палестинцев, сообщается в документе.

Санкциям также подвергнуты два лидера Hilltop Youth Меир Эттингер и Элиша Йеред. По данным ЕС, оба были причастны к смертоносным нападениям на палестинцев в 2015 и 2023 годах. Кроме того, в список внесены Нерия Бен Пази и Йинон Леви, обвиняемые в нападениях на палестинцев и участии в актах насилия против соседних палестинских деревень.

Активы в ЕС включенных в список подлежат замораживанию, а предоставление им или в их пользу прямо или косвенно средств или экономических ресурсов запрещено. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на въезд в Евросоюз.

В Брюсселе напомнили, что в своих заключениях от 21-22 марта 2024 года Европейский совет призвал немедленно прекратить насилие на Западном Берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме и обеспечить безопасный доступ к святым местам. Евросовет осудил экстремистское насилие со стороны поселенцев, заявив, что виновные должны быть привлечены к ответственности, и призвал Совет ЕС ускорить работу по принятию соответствующих адресных ограничительных мер.

Постановление Совета ЕС опубликовано в пятницу в "Официальном журнале" Евросоюза. Оно вступило в силу в день публикации.

Евросоюз Lehava Hilltop Youth Израиль
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