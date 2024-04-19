В JPMorgan отметили, что отказ от ископаемого топлива затруднен внешними условиями

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Миру нужно выполнять энергетический переход с учетом изменившихся реалий, отмечают в JPMorgan.

"Достижение цели по чистым нулевым выбросам (net zero) займет еще какое-то время, но нужно взглянуть правде в глаза и понять, что переменные изменились, - сказал изданию Financial Times глава отдела глобальной энергетической стратегии банка Кристиан Малек. - Процентные ставки сильно выросли. Госдолг значительно увеличился, и геополитический ландшафт структурно изменился. Тратить каждый год $3-4 трлн на выполнение этой задачи предстоит уже в иной макроэкономической конъюнктуре".

По его словам, объемы требуемых инвестиций будут оказывать давление на государства, и им придется отойти от более агрессивной энергетической политики.

Изменение мировой энергетической системы – "процесс, который нужно измерять десятилетиями или поколениями, а не годами", говорится в отчете JPMorgan, главным автором которого выступает Малек.

Сокращение потребления угля, нефти и газа помимо роста процентных ставок затрудняют инфляция и конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщается в отчете.

Кроме того, инвестиции в возобновляемую энергетику приносят посредственную доходность, а если цены на энергоносители сильно вырастут, может даже возникнуть угроза общественных волнений, считают в JPMorgan.