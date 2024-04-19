Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В JPMorgan отметили, что отказ от ископаемого топлива затруднен внешними условиями

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Миру нужно выполнять энергетический переход с учетом изменившихся реалий, отмечают в JPMorgan.

"Достижение цели по чистым нулевым выбросам (net zero) займет еще какое-то время, но нужно взглянуть правде в глаза и понять, что переменные изменились, - сказал изданию Financial Times глава отдела глобальной энергетической стратегии банка Кристиан Малек. - Процентные ставки сильно выросли. Госдолг значительно увеличился, и геополитический ландшафт структурно изменился. Тратить каждый год $3-4 трлн на выполнение этой задачи предстоит уже в иной макроэкономической конъюнктуре".

По его словам, объемы требуемых инвестиций будут оказывать давление на государства, и им придется отойти от более агрессивной энергетической политики.

Изменение мировой энергетической системы – "процесс, который нужно измерять десятилетиями или поколениями, а не годами", говорится в отчете JPMorgan, главным автором которого выступает Малек.

Сокращение потребления угля, нефти и газа помимо роста процентных ставок затрудняют инфляция и конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщается в отчете.

Кроме того, инвестиции в возобновляемую энергетику приносят посредственную доходность, а если цены на энергоносители сильно вырастут, может даже возникнуть угроза общественных волнений, считают в JPMorgan.

JPMorgan
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Палата представителей США на процедурном голосовании одобрила проекты о помощи Украине и Израилю

Палата представителей США на процедурном голосовании одобрила проекты о помощи Украине и Израилю

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении

Ереван и Баку договорились о демаркации госграницы у четырех сел на северо-востоке Армении

В Париже задержан мужчина, угрожавший взорвать консульство Ирана

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

Google объединит сегмент Android и Chrome с сегментом Pixel

В Киргизии заблокировали TikTok

В Киргизии заблокировали TikTok

Москва довела до сведения Израиля нежелание Ирана идти на эскалацию

Иран и Израиль пока не будут наносить новые удары друг по другу

Иранские военные заявили, что не намерены отвечать на удар Израиля по Исфахану

Швейцария предоставит Украине 5 млрд франков в течение 12 лет

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram

Apple по требованию Пекина удалила из App Store в Китае WhatsApp и Telegram
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });