Шри-Ланка ввела систему онлайн-виз для путешествующих морем

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти Шри-Ланки запустили механизм выдачи онлайн-виз для путешествующих морским путем, сообщает издание Daijiworld.

"Департамент иммиграции и эмиграции Шри-Ланки ввел онлайн-систему получения виз для путешественников, въезжающих в республику морским путем. Виза выдается туристам на 4 дня, оформлять ее надо до прибытия на Шри-Ланку", - пишет портал.

Как отмечает издание, стоимость онлайн-визы составляет $25.

В ноябре 2023 года Шри-Ланка запустила пилотный проект по бесплатному оформлению виз для граждан семи стран, включая Россию. Он должен был завершиться 31 марта, но продлен пока до 30 апреля, а власти страны обсуждают возможность продления этого режима на более длительный срок.