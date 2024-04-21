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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Остин приветствовал одобрение палатой представителей законопроектов об иностранной помощи

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин приветствовал принятие палатой представителей законопроектов о дополнительной иностранной помощи, сообщил Пентагон.

В распространенном Пентагоном заявлении министра говорится, что это "поможет Минобороны поддержать Украину и Израиль, укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе и твердо стоять на позициях наших союзников и партнеров по всему миру".

Остин отметил, что закон "станет также важной инвестицией в будущее Америки", поскольку около $50 млрд будут направлены непосредственно на укрепление оборонно-промышленной базы США и создадут новые рабочие места в стране. Закон также "повысит безопасность Америки и спасет жизни людей", добавил он.

"Мы в очередной раз убедились, что проблемы нашего времени будут только усугубляться без сильного и последовательного руководства со стороны США", - подчеркивается в заявлении шефа Пентагона.

Вместе с тем, как сказал он, "долгосрочная безопасность Америки по-прежнему под угрозой", и США "никогда не должны давать нашим друзьям, соперникам или врагам повода сомневаться в решимости" Вашингтона.

Как сообщалось, накануне нижняя палата Конгресса США утвердила законопроекты о дополнительной помощи Украине на $61 млрд и передаче Киеву замороженных российских активов, помощи Израилю на $26,4 млрд и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе на $8,1 млрд.

Теперь законопроекты поступят на рассмотрение в сенат. В случае утверждения сенаторами документы подпишет американский президент Джо Байден.

Джо Байден Ллойд Остин Пентагон
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