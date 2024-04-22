Внешний госдолг Грузии за I квартал снизился на 2%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Внешний государственный долг Грузии на конец марта 2024 года составил $8 млрд 722,9 млн против $8 млрд 907,8 млн в конце 2023 года. Об этом сообщается на сайте министерства финансов страны.

Таким образом, за первый квартал показатель сократился на 2,1%.

В структуре внешнего госдолга задолженность правительства Грузии составила $8,33 млрд (снижение на 2,2%), Нацбанка (задолженность перед МВФ) – $396,6 млн (снижение на 1,3%).

Многосторонний внешний госдолг за квартал снизился на 2% до $6,26 млрд. В его составе крупнейшими кредиторами Грузии остаются Азиатский банк развития ($2,24 млрд, снижение на 1,8%), Европейский инвестиционный банк ($1,12 млрд, снижение на 1,8%), Международный банк реконструкции и развития ($1,52 млрд, снижение на 0,7%).

Двусторонний внешний госдолг за январь-март уменьшился на 2,5% до $1,57 млрд. В том числе, долг перед Францией составил $764,5 млн (снижение на 2,7%), перед Германией – $619,9 млн (на 1,2% меньше), Японией – $128,3 млн (снижение на 7,5%). Долг перед Россией сократился на 23,6% до $11,62 млн.

В составе внешнего госдолга обязательства по евробондам сохранились на уровне $500 млн.

В 2023 году внешний государственный долг Грузии вырос на 6,7% после роста на 1,7% в 2022 году и на 8,9% в 2021 году.