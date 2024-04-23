Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Microsoft и Coca-Cola заключили соглашение в сфере изучения возможностей ИИ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. и Coca-Cola Co. анонсировали пятилетнее стратегическое партнерство, направленное на использование и изучение возможностей искусственного интеллекта (ИИ).

Как говорится в пресс-релизе Microsoft, в рамках партнерства стороны будут "совместно экспериментировать" с передовыми технологиями, такими как Azure OpenAI Service, для разработки инновационных сценариев использования ИИ для различных бизнес-функций. В частности, компании намерены протестировать, каким образом чат-бот Copilot может улучшить продуктивность сотрудников на рабочем месте.

Расходы Coca-Cola на Microsoft Cloud и сервисы генеративного ИИ от компании за период партнерства составят $1,1 млрд, отмечается в сообщении Microsoft.

В 2020 году Coca-Cola подписала соглашение об использование облачного и другого ПО Microsoft на сумму $250 млн.

"Новое соглашение основано на успешной стратегии партнерства с Microsoft и демонстрирует нашу приверженность дальнейшей цифровой трансформации, - заявил президент и главный финансовый директор Coca-Cola Джон Мерфи. - Наше партнерство выросло в геометрической прогрессии – от $250 млн в 2020 году до $1,1 млрд сегодня".

Акции Microsoft прибавляют в цене 1,4% в ходе торгов во вторник, Coca-Cola – теряют 0,3%.

Coca-Cola Microsoft
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кишиневе сочли провокацией учения российских миротворцев в Приднестровье

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 8,8%

Азербайджан и Армения установили на границе первый пограничный столб

Шойгу оценил потери армии Украины за время СВО в почти полмиллиона человек

Жители Армении блокируют дороги, протестуя против передачи Азербайджану ряда территорий

Жители Армении блокируют дороги, протестуя против передачи Азербайджану ряда территорий

США в рамках давления на РФ готовят санкции против некоторых китайских банков

США в рамках давления на РФ готовят санкции против некоторых китайских банков

Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для российских туристов

На Тайване зафиксирована серия подземных толчков

На Тайване зафиксирована серия подземных толчков

Что случилось этой ночью: вторник, 23 апреля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });