Microsoft и Coca-Cola заключили соглашение в сфере изучения возможностей ИИ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. и Coca-Cola Co. анонсировали пятилетнее стратегическое партнерство, направленное на использование и изучение возможностей искусственного интеллекта (ИИ).

Как говорится в пресс-релизе Microsoft, в рамках партнерства стороны будут "совместно экспериментировать" с передовыми технологиями, такими как Azure OpenAI Service, для разработки инновационных сценариев использования ИИ для различных бизнес-функций. В частности, компании намерены протестировать, каким образом чат-бот Copilot может улучшить продуктивность сотрудников на рабочем месте.

Расходы Coca-Cola на Microsoft Cloud и сервисы генеративного ИИ от компании за период партнерства составят $1,1 млрд, отмечается в сообщении Microsoft.

В 2020 году Coca-Cola подписала соглашение об использование облачного и другого ПО Microsoft на сумму $250 млн.

"Новое соглашение основано на успешной стратегии партнерства с Microsoft и демонстрирует нашу приверженность дальнейшей цифровой трансформации, - заявил президент и главный финансовый директор Coca-Cola Джон Мерфи. - Наше партнерство выросло в геометрической прогрессии – от $250 млн в 2020 году до $1,1 млрд сегодня".

Акции Microsoft прибавляют в цене 1,4% в ходе торгов во вторник, Coca-Cola – теряют 0,3%.