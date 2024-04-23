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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

Секретарь Совбеза Армении не приедет на мероприятие в Петербурге

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24-25 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает армянское госагентство "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу Совбеза Армении.

Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности Российской Федерации с 2010 года.

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